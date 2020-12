Ponte dell'Immacolata, spostamenti liberi solo tra le regioni gialle (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come si legge nel Decreto Natale approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra le regioni: ciò vuol dire che prima di tale data, e quindi anche per il Ponte dell'Immacolata, ci si potrà ... Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Come si legge nel Decreto Natale approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio saranno vietati glitra le: ciò vuol dire che prima di tale data, e quindi anche per il, ci si potrà ...

Corriere : Il governo ha emanato il decreto sul periodo delle festività: ?? in tutta Italia stop agli spostamenti dal 21 dice… - Corriere : Spostamenti liberi per il Ponte dell’Immacolata e fino al 20 dicembre per chi vive in zona gialla - Corriere : ?? Da Natale all’Epifania si potrà tornare «nella residenza, abitazione o domicilio ma è vietato trasferirsi nelle s… - LePereCochon : RT @lefrasidiosho: Grandi opere, #DeMicheli: 'Il ponte dell'Immacolata si farà' - Frances71841596 : RT @lefrasidiosho: Grandi opere, #DeMicheli: 'Il ponte dell'Immacolata si farà' -