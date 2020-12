‘Pomeriggio 5’, dopo aver ascoltato i messaggi che proverebbero il presunto flirt tra Lucas Peracchi e Selvaggia Roma Mercedesz Henger attacca duramente la gieffina (Di giovedì 3 dicembre 2020) Selvaggia Roma, oggi reclusa nella Casa del Gf Vip 5, sembrerebbe aver messo alla prova l’amore di Mercedesz Henger e l’ex tronista Lucas Peracchi. I due ragazzi, dopo aver superato le accuse della madre di lei, Eva Henger, con cui ormai non hanno più rapporti, oggi sono sereni. Eppure, Selvaggia sembrerebbe aver gettato un’ombra sul loro amore. In particolare, l’ex di Francesco Chiofalo avrebbe rivelato ai suoi amici di aver sentito Lucas e di avere avuto l’impressione che lui volesse provarci con lei in assenza della fidanzata. In tutto questo, Biagio D’Anelli ha ricevuto proprio da questi amici degli audio compromettenti su cui ha ... Leggi su isaechia (Di giovedì 3 dicembre 2020), oggi reclusa nella Casa del Gf Vip 5, sembrerebbemesso alla prova l’amore die l’ex tronista. I due ragazzi,superato le accuse della madre di lei, Eva, con cui ormai non hanno più rapporti, oggi sono sereni. Eppure,sembrerebbegettato un’ombra sul loro amore. In particolare, l’ex di Francesco Chiofalo avrebbe rivelato ai suoi amici disentitoe die avuto l’impressione che lui volesse provarci con lei in assenza della fidanzata. In tutto questo, Biagio D’Anelli ha ricevuto proprio da questi amici degli audio compromettenti su cui ha ...

bangtan_life07 : Sono ritornata dopo un pomeriggio pieno di studio.. Sono esausta e non ho potuto godermi a pieno il compleanno di jin.. ??.. - ciaocomodino : Non lei che sparisce per tutto il pomeriggio e riappare dopo ore COSÌ #gfvip - zerovitalita : #GFVIP Ho bisogno di una persona gentile che mi spieghi cosa è successo con Oppini oggi pomeriggio dopo la chiamata, help - MaryMary242 : @danitrash77 Non ho seguito oggi pomeriggio... Oppini lascia dopo averla sentita?? - Ciop_Grow_Shop : @gualtierieurope @GiuseppeConteIT Per puro caso vi siete resi conto come va il mercato azionario della #cannabis d… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Pomeriggio dopo Sda Bocconi e Copma: conferenza online contro le infezioni batteriche causate da germi con resistenza antimicrobica (AMR) Fortune Italia