«Plaza» | così Capo Plaza racconta l’altra faccia del successo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) A due anni dal suo debutto sulla scena musicale, il «Giovane Fuoriclasse» torna con un grado di consapevolezza in più e la sicurezza di essere diventato, nel frattempo, uno dei «giovani adulti» da tenere d’occhio, un talento raro che è riuscito a farsi largo in un mondo di squali e che, ora, è pronto a mostrarci l’altra faccia del successo. Lui è Capo Plaza e l’album, in uscita il 22 gennaio, è Plaza, annunciato da un video molto toccante con il rapper in compagnia dell’attore Fortunato Cerlino. https://www.youtube.com/watch?v=q_Ix82QxTpM