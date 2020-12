PlayStation Vita ha qualche problema con lo store che ha smesso inspiegabilmente di funzionare (Di giovedì 3 dicembre 2020) Problemi diffusi con PlayStation Network su PlayStation Vita hanno impedito ai giocatori di scaricare o trasferire giochi sul palmare per quasi 24 ore. Kotaku ha contattato Sony per ulteriori informazioni, ma non è arrivata alcuna risposta. Il primo segnale di un problema è stato pubblicato su Reddit, quando l'utente mynameispotato92 ha creato un thread sui problemi che stava riscontrando scaricando un gioco acquistato in precedenza dall'app PlayStation store del sistema. "Sono andato a scaricare Ys Origin su Vita e non me lo ha permesso, dandomi il codice di errore NP-2245-3 per non essere in grado di connettermi a PlayStation Network entro il limite di tempo", si legge nel post. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Problemi diffusi conNetwork suhanno impedito ai giocatori di scaricare o trasferire giochi sul palmare per quasi 24 ore. Kotaku ha contattato Sony per ulteriori informazioni, ma non è arrivata alcuna risposta. Il primo segnale di unè stato pubblicato su Reddit, quando l'utente mynameispotato92 ha creato un thread sui problemi che stava riscontrando scaricando un gioco acquistato in precedenza dall'appdel sistema. "Sono andato a scaricare Ys Origin sue non me lo ha permesso, dandomi il codice di errore NP-2245-3 per non essere in grado di connettermi aNetwork entro il limite di tempo", si legge nel post. Leggi altro...

