PlayStation Vita ha gravi problemi con lo store che ha smesso inspiegabilmente di funzionare (Di giovedì 3 dicembre 2020) problemi diffusi con PlayStation Network su PlayStation Vita hanno impedito ai giocatori di scaricare o trasferire giochi sul palmare per quasi 24 ore. Kotaku ha contattato Sony per ulteriori informazioni, ma non è arrivata alcuna risposta. Il primo segnale di un problema è stato pubblicato su Reddit, quando l'utente mynameispotato92 ha creato un thread sui problemi che stava riscontrando scaricando un gioco acquistato in precedenza dall'app PlayStation store del sistema. "Sono andato a scaricare Ys Origin su Vita e non me lo ha permesso, dandomi il codice di errore NP-2245-3 per non essere in grado di connettermi a PlayStation Network entro il limite di tempo", si legge nel post. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020)diffusi conNetwork suhanno impedito ai giocatori di scaricare o trasferire giochi sul palmare per quasi 24 ore. Kotaku ha contattato Sony per ulteriori informazioni, ma non è arrivata alcuna risposta. Il primo segnale di un problema è stato pubblicato su Reddit, quando l'utente mynameispotato92 ha creato un thread suiche stava riscontrando scaricando un gioco acquistato in precedenza dall'appdel sistema. "Sono andato a scaricare Ys Origin sue non me lo ha permesso, dandomi il codice di errore NP-2245-3 per non essere in grado di connettermi aNetwork entro il limite di tempo", si legge nel post. Leggi altro...

Eurogamer_it : #PSVita: riscontrati numerosi problemi con lo store. - Ludovica_Tocco : @adiafora_ Ti capisco, io non ho mai visto una PlayStation in vita mia e nemmeno ci ho mai giocato, non ne sento l'… - come_faresoldi : Se vuoi comprare Playstation VR Mega Pack da Euronics significa che non hai capito nulla dalla vita Scopri perchè… - R1ccarrrd0 : @DarkCigars @domenicopanacea I drop test su un telefono sencondo me hanno moltissimo senso. Su una playstation che… - mich_too : @emily_lamicatua Io sarei stato contentissimo: niente scuola, chiuso a casa a giocare alla playstation, ogni tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Vita Non è più possibile scaricare i giochi su PlayStation Vita – e nessuno sa perché Spaziogames.it Spice and Wolf VR 2: svelata la data di uscita

La prossima settimana, l'avventura in realtà virtuale Spice and Wolf VR 2 verrà rilasciata su PlayStation VR, Nintendo Switch, e PC.

PlayStation Vita ha qualche problema con lo store che ha smesso inspiegabilmente di funzionare

Problemi diffusi con PlayStation Network su PlayStation Vita hanno impedito ai giocatori di scaricare o trasferire giochi sul palmare per quasi 24 ore. Kotaku ha contattato Sony per ulteriori informaz ...

La prossima settimana, l'avventura in realtà virtuale Spice and Wolf VR 2 verrà rilasciata su PlayStation VR, Nintendo Switch, e PC.Problemi diffusi con PlayStation Network su PlayStation Vita hanno impedito ai giocatori di scaricare o trasferire giochi sul palmare per quasi 24 ore. Kotaku ha contattato Sony per ulteriori informaz ...