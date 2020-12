Pisa, primario “apre” la terapia intensiva ai familiari dei pazienti Covid: “Umanizzare le cure” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Pisa, primario “apre” la terapia intensiva ai familiari dei pazienti Covid. La decisione di Paolo Malacarne, primario del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cisanello di Pisa, spiegata con un post su Facebook: da circa venti giorni i familiari dei malati Covid ricoverati in terapia intensiva possono entrare “con prudenza e buon senso” a vedere per qualche minuto i loro cari. “Umanizzazione delle cure” al tempo del Covid-19. Inizia così un post pubblicato qualche giorno fa su Facebook dal dottor Paolo Malacarne, primario del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cisanello di Pisa. ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 3 dicembre 2020)laaidei. La decisione di Paolo Malacarne,del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cisanello di, spiegata con un post su Facebook: da circa venti giorni idei malatiricoverati inpossono entrare “con prudenza e buon senso” a vedere per qualche minuto i loro cari. “Umanizzazione delleal tempo del-19. Inizia così un post pubblicato qualche giorno fa su Facebook dal dottor Paolo Malacarne,del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Cisanello di. ...

