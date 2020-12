Pirlo: «Dybala sta bene, l’abbiamo preservato per il derby» – VIDEO (Di giovedì 3 dicembre 2020) Andrea Pirlo ha parlato del mancato impiego di Paulo Dybala contro la Dinamo Kiev Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha spiegato i motivi del mancato impiego di Paulo Dybala in Champions League contro la Dinamo Kiev. «Sta bene Paulo, lo abbiamo preservato per il Torino perché Morata è squalificato. Ci fosse stato bisogno lo avremmo fatto entrare, ma la partita si è messa bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Andreaha parlato del mancato impiego di Paulocontro la Dinamo Kiev Andrea, allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha spiegato i motivi del mancato impiego di Pauloin Champions League contro la Dinamo Kiev. «StaPaulo, lo abbiamoper il Torino perché Morata è squalificato. Ci fosse stato bisogno lo avremmo fatto entrare, ma la partita si è messa». Leggi su Calcionews24.com

