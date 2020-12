Piazzapulita | anticipazioni 3 dicembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 3, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: nuovi aggiornamenti del il viaggio-inchiesta di Alessio Lasta sui vaccini antinfluenzali in Lombardia; un’inchiesta esclusiva ricostruirà le ultime ore di vita di Youssuf, il bambino di sei mesi salvato dalla ONG Open Arms, morto a bordo in attesa di un’evacuazione medica e si occuperà del deserto chiamato Mediterraneo, indagando risvolti e responsabilità.: ospiti 3Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il Ministro della Salute Roberto Speranza; il Ministro per il Sud Giuseppe ...