Persona festeggerà il 25° anniversario il prossimo anno e Atlus ha 'entusiasmanti progetti' per la serie (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un produttore della serie Persona ha anticipato alcuni "piani entusiasmanti" per il 25° anniversario della serie del prossimo anno. Più in basso potete vedere un messaggio degli sviluppatori dal team di Persona (per gentile concessione di Persona Central), che si è portato a casa un premio ai recenti PlayStation Partner Awards 2020. Nel messaggio, il direttore del team e produttore di Persona Kazuhisa Wada afferma che "l'anno prossimo è il 25° anniversario della serie Persona, abbiamo molti progetti entusiasmanti che speriamo apprezzerete tutti". Per quanto riguarda quali potrebbero essere questi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un produttore dellaha anticipato alcuni "piani" per il 25°delladel. Più in basso potete vedere un messaggio degli sviluppatori dal team di(per gentile concessione diCentral), che si è portato a casa un premio ai recenti PlayStation Partner Awards 2020. Nel messaggio, il direttore del team e produttore diKazuhisa Wada afferma che "l'è il 25°della, abbiamo moltiche speriamo apprezzerete tutti". Per quanto riguarda quali potrebbero essere questi ...

