Perché mezzo milioni di tamponi finirono da Aviano agli Usa a marzo?

AGI - La Procura Generale di Brescia ha tolto alla Procura di Cremona - in termini tecnici si dice 'avocato' - un'inchiesta sulla mancata requisizione di mezzo milioni di tamponi finiti negli Usa in piena pandemia che potrebbe coinvolgere anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute. Si indaga anche per omicidio colposo ed epidemia colposa Secondo il procuratore generale Guido Rispoli e il pm Rita Anna Emilia Caccamo, i colleghi di Cremona hanno valutato in modo errato, ritenendolo privo di notizie di reato, un esposto in cui si denunciava la mancata requisizione, il 13 marzo 2020, quando vigeva lo stato di emergenza deliberato dal Governo, di un aereo carico di mezzo milioni di tamponi, prodotti dall'azienda ...

