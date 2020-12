Perché la Bulgaria non vuole fare entrare la Macedonia del Nord nell’Unione europea (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Se oggi nessuno contesta pubblicamente la legittimità dell’identità macedone, c’è ancora qualcuno che realmente non crede che i Macedoni, come popolo, possano farcela come nazione slava separata. Questo punto di vista è forte specialmente in Bulgaria, dove molti ritengono in buona fede che i loro vicini sono bulgari nel profondo. Questa convinzione è radicata nella storia tortuosa dei Balcani, sia in quella medievale che in quella moderna, che ha condotto a varie interpretazioni (..) A livello politico, la Bulgaria ha predisposto piani formali per aiutare il lavoro della sua vicina per l’adesione all’Unione europea (..) In questo nuovo contesto, la visione bulgara della Macedonia appare fondata su valori civili e liberali. L’ambasciatore Yordanov ha sottolineato l’importanza delle questioni riguardanti l’Unione ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 dicembre 2020) «Se oggi nessuno contesta pubblicamente la legittimità dell’identità macedone, c’è ancora qualcuno che realmente non crede che i Macedoni, come popolo, possano farcela come nazione slava separata. Questo punto di vista è forte specialmente in, dove molti ritengono in buona fede che i loro vicini sono bulgari nel profondo. Questa convinzione è radicata nella storia tortuosa dei Balcani, sia in quella medievale che in quella moderna, che ha condotto a varie interpretazioni (..) A livello politico, laha predisposto piani formali per aiutare il lavoro della sua vicina per l’adesione all’Unione(..) In questo nuovo contesto, la visione bulgara dellaappare fondata su valori civili e liberali. L’ambasciatore Yordanov ha sottolineato l’importanza delle questioni riguardanti l’Unione ...

