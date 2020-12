Perché investire nella Difesa (e nelle assunzioni). Parla Aresta (M5S) (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Dopo l’emergenza, nell’uso delle risorse del Recovery fund deve trovare posto anche il rilancio e la modernizzazione del comparto strategico della Difesa”. Parola di Giovanni Luca Aresta, deputato, capogruppo del M5S in Commissione Difesa, e primo firmatario di un emendamento alle Legge di bilancio per le assunzioni civili nella Difesa. Formiche.net l’ha raggiunto per commentare il ruolo delle Forze armate in questa emergenza e per fare il punto sugli investimenti destinati al settore. Aresta, questa emergenza sembra aver palesato il ruolo delle Forze armate a tutti. Non trova? Con l’esplosione dell’emergenza da Covid-19, le Forze armate hanno svolto un ruolo fondamentale di sostegno e vicinanza alla popolazione mettendosi a disposizione per fare tamponi ai cittadini, ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Dopo l’emergenza, nell’uso delle risorse del Recovery fund deve trovare posto anche il rilancio e la modernizzazione del comparto strategico della”. Parola di Giovanni Luca, deputato, capogruppo del M5S in Commissione, e primo firmatario di un emendamento alle Legge di bilancio per lecivili. Formiche.net l’ha raggiunto per commentare il ruolo delle Forze armate in questa emergenza e per fare il punto sugli investimenti destinati al settore., questa emergenza sembra aver palesato il ruolo delle Forze armate a tutti. Non trova? Con l’esplosione dell’emergenza da Covid-19, le Forze armate hanno svolto un ruolo fondamentale di sostegno e vicinanza alla popolazione mettendosi a disposizione per fare tamponi ai cittadini, ...

