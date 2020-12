Pentathlon | Campionato Italiano Assoluto Roma 2020 | si riparte in ambito nazionale anche a livello senior

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) A, dopo iljunior dimoderno di fine settembre, si disputerà da domani a domenicala competizione che metterà in palio il titolo. Si partirà domani con la disputa della prova di scherma per la competizione femminile, che completerà sabato, quando scatteràla gara maschile con la prova di scherma. Il titolo per gli uomini, invece, si assegnerà domenica dopo le restanti prove. Sono in tutto 22 al maschile e 18 al femminile gli aventi diritto alla partecipazione, tra, junior ed allievi. Molti dei partecipanti sono in piena fase di carico per essere in forma nei primi mesi del 2021, quando si disputeranno le ultime gare valide per il ranking olimpico o che metteranno ...