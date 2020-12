Pelé saluta Maradona | “Amico imparagonabile | un giorno giocheremo nella stessa squadra”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 dicembre 2020) E una settimana dopo arriva il saluto di. L’unico mito accostabile è rimasto in silenzio, dopo una vita passata a dribblare l’eterno refrain “è meglio ‘e”. Affida il suo commiato ai social. Ed è un messaggio commovente: “Sono già passati sette giorni da quando sei partito. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande”. “Oggi il mondo sarebbe molto migliore se potessimo fare meno paragoni gli uni con gli altri e invece passassimo più tempo ad ammirarci di più, gli uni con gli altri. Per questo voglio dirti che tu sei incomparabile. La tua traiettoria è sempre stata caratterizzata dall’onestà. Hai sempre ...