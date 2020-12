Pelé a cuore aperto per Maradona: “Mondo sarebbe migliore senza paragoni. Un giorno giocheremo nella stessa squadra” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non si placa la tristezza del mondo del pallone e non solo ad una settimana dalla morte di Diego Armando Maradona. Il ricordo del Diez è ancora troppo forte e probabilmente resterà indelebile per sempre almeno per chi come Pelé ha voluto ancora una volta dedicargli un pensiero.Pelé: lettera strappalacrime per Maradonacaption id="attachment 1059797" align="alignnone" width="543" Pelé Maradona (Instagram Pelé)/captionAttraverso il proprio profilo Instagram, Pelé ha voluto scrivere una sorta di lettera ricca di sentimento rivolta al Diez argentino: "Sono già passati sette giorni da quando te ne sei andato. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) Non si placa la tristezza del mondo del pallone e non solo ad una settimana dalla morte di Diego Armando. Il ricordo del Diez è ancora troppo forte e probabilmente resterà indelebile per sempre almeno per chi comeha voluto ancora una volta dedicargli un pensiero.: lettera strappalacrime percaption id="attachment 1059797" align="alignnone" width="543"(Instagram)/captionAttraverso il proprio profilo Instagram,ha voluto scrivere una sorta di lettera ricca di sentimento rivolta al Diez argentino: "Sono già passati sette giorni da quando te ne sei andato. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera ...

