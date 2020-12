Patrimoniale, riammesso l’emendamento. Fratoianni: “Risparmio per ceto medio”. Orfini: “È nel Dna del Pd” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo la riammissione in commissione Bilancio dell’emendamento alla manovra a prima firma Nicola Fratoianni (Misto-Leu/Si) e Matteo Orfini (Pd), che prevede l’abolizione dell’Imu e dell’imposta sui conti correnti e titoli e una tassazione progressiva sui grandi patrimoni sono stati gli stessi proponenti a rivendicare la proposta della Patrimoniale nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Secondo quanto spiegato dal deputato di Leu, sul tema non è infatti mancata la “disinformazione“: “Basta con le bugie, si discuta nel merito. Altro che colpire il ceto medio, questo nostro emendamento avvantaggia il ceto medio e redistribuisce la ricchezza”. E ancora: “Bisogna fare chiarezza. In Italia Patrimoniale è una parola impronunciabile, si può essere contro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo la riammissione in commissione Bilancio delalla manovra a prima firma Nicola(Misto-Leu/Si) e Matteo(Pd), che prevede l’abolizione dell’Imu e dell’imposta sui conti correnti e titoli e una tassazione progressiva sui grandi patrimoni sono stati gli stessi proponenti a rivendicare la proposta dellanel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. Secondo quanto spiegato dal deputato di Leu, sul tema non è infatti mancata la “disinformazione“: “Basta con le bugie, si discuta nel merito. Altro che colpire ilmedio, questo nostro emendamento avvantaggia ilmedio e redistribuisce la ricchezza”. E ancora: “Bisogna fare chiarezza. In Italiaè una parola impronunciabile, si può essere contro, ...

