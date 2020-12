Patrimoniale | lo sconcertante titolo del Fatto Quotidiano; fino a dove si spinge Marco Travaglio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Non solo re dei manettari, ma pure re dei tassatori. Signore e signori, ecco. Chi c'è, in Italia, favorevole alla: Leu, Nicola Fratoianni, qualche piddino (ma pochi), i comunisti e lui, il direttore del. Si trasecola, infatti, nel leggere unproposto nella prima pagina del giornale di oggi, giovedì 3 dicembre.che recita: "Laè sacrosanta, ma i patrimoni sono nascosti". Insomma, "sacrosanta", dicono quelli del, ovvero, ignorando per esempio la questione che in Italia la pressione fiscale sia a livelli stellari. Ma a stretto giro di posta, per non tradire la loro indole manettara e un poco complottista, ...