Party in hotel a Milano per aggirare le norme anti-Covid: la nuova "moda" delle influencer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mentre a Milano, come in gran parte d'Italia, i ristoranti e i locali continuano a rimanere chiusi, c'è tutta una schiera di influencer che riesce a trovare il modo per festeggiare come se la pandemia non ci fosse. Ne è un esempio l'influencer Elisa De Panicis, un milione di follower su Instagram e una partecipazione al "Grande Fratello Vip" sul curriculum. Il 1 dicembre ha compiuto 28 anni. Come ha festeggiato? Con una bella cena nel ristorante dell'hotel "The Roof" di Milano. L'influencer ha riunito nell'hotel alcuni dei suoi più cari amici – sette per la precisione, tra cui l'ex gieffina Carla Cruz e lo youtuber Anima – per una cena con tanto di palloncini, brindisi e foto di rito. Tutti allo stesso tavolo, senza distanziamenti vari.

