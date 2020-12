Parma, Krause lascia la sua azienda per dedicarsi al club (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ amore vero quello fra Kyle J. Krause e il Parma tanto che l’imprenditore americano ha deciso di lasciare la guida dell’azienda di famiglia Il presidente del Parma Kyle J. Krause ha deciso di lasciare la guida dell’azienda di famiglia per dedicarsi esclusivamente al club ducale. In un’intervista rilasciata al Financial Times, Krause ha dichiarato di aver preso questa decisione per contribuire al rilancio del club e della Serie A. LOTTA ALLA PREMIER – «Il campionato italiano era considerato la prima lega al mondo. Ora è terza o forse quarta. Ma possiamo tornare secondi. Non primi solo perché la Premier League ha il vantaggio dell’inglese». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ amore vero quello fra Kyle J.e iltanto che l’imprenditore americano ha deciso dire la guida dell’di famiglia Il presidente delKyle J.ha deciso dire la guida dell’di famiglia peresclusivamente alducale. In un’intervista rita al Financial Times,ha dichiarato di aver preso questa decisione per contribuire al rilancio dele della Serie A. LOTTA ALLA PREMIER – «Il campionato italiano era considerato la prima lega al mondo. Ora è terza o forse quarta. Ma possiamo tornare secondi. Non primi solo perché la Premier League ha il vantaggio dell’inglese». Leggi su Calcionews24.com

