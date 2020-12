Paredes: “Siamo un grande gruppo. Messi? Lo accoglieremmo alla grande” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo Neymar, anche Leandro Paredes manda un messaggio a Leo Messi, questa volta però più esplicito del brasiliano. Se Neymar aveva detto di voler giocare con l’argentino l’anno prossimo, senza specificare dove, Paredes ha affermato di volere Messi a Parigi. Queste le sue parole a ESPN: “Messi? Tutti speriamo che possa venire, ma sarà una sua decisione. Ciò che posso dire è che il PSG è una squadra fantastica, con tanti buoni giocatori e brave persone pronte ad aiutarsi l’una con l’altra. Sicuramente lo accoglieremmo a braccia aperte. Messi-Neymar-Mbappè? Non è la playstation” Twitter uff. PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo Neymar, anche Leandromanda un messaggio a Leo, questa volta però più esplicito del brasiliano. Se Neymar aveva detto di voler giocare con l’argentino l’anno prossimo, senza specificare dove,ha affermato di volerea Parigi. Queste le sue parole a ESPN: “? Tutti speriamo che possa venire, ma sarà una sua decisione. Ciò che posso dire è che il PSG è una squadra fantastica, con tanti buoni giocatori e brave persone pronte ad aiutarsi l’una con l’altra. Sicuramente loa braccia aperte.-Neymar-Mbappè? Non è la playstation” Twitter uff. PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

