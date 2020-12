Panettone Venchi | una bontà tutta Italiana

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Arriva il Natale, periodo di gioia e feste in famiglia, dove ci si scambiano regali e ci si dedica maggiormente all’arte culinaria. Il Natale è un periodo ricco di tradizioni e cultura, che dura per tutto il mese di dicembre fino agli inizi di gennaio. Le tradizioni natalizie variano da Nord a Sud e da paese a paese. Sono tanti i simboli che rappresentano il Natale, tra cui il presepe, l’albero di Natale e i dolci. Secondo la tradizione, dall’8 dicembre viene decorato l’albero di Natale e il resto della casa, si iniziano a realizzare dolci di Natale al cioccolato e cene di famiglia. Si prepara il Calendario dell’Avvento, che spesso contiene cioccolatini e dolci differenti, composto da 24 caselle che rappresentano i giorni che mancano al Natale, a partire dal 1° dicembre. L’importanza del cioccolato a Natale A dicembre si tende a consumare molto cioccolato, ...

Tradizionale con ingredienti premium o innovativo con profumi esotici? Mai come quest'anno la scelta del panettone è stata più varia e golosa, con tanti chef a proporre la loro interpretazione ...Indice dei contenuti La scelta Venchi per NataleIl cioccolato a NataleCioccolatini Cometa assortiti in tris di palline di Natale 144gMaxi tavoletta nocciolata fondente di Natale 800gCioccolatini Cremi ...