Pandemia Covid-19 | Negli Usa non accenna a diminuire | Obama | Bush e Clinton si vaccineranno in diretta tv

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) LadiStati Uniti non. In un solo giorno i morti sono stati 2.700, mai cosi tanti, e 100mila sono le persone ricoverate come riportando i media locali. The Hill scrive “La cosa migliore da fare per gli americani nella prossima stagione delle vacanze è rimanere a casa e non viaggiare“. Gli esperti hanno chiesto alla popolazione in vista delle festività natalizie di non uscire nel timore di una nuova ondata ancora più aggressiva.vogliono farsi vaccinare intv Intanto prosegue la campagna di vaccinazione anti-si sono offerti come volontari per ...