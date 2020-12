Palermo-Viterbese, le pagelle dei quotidiani: la difesa va in bambola, Lucca il migliore (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tre a tre. E' questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".Un punto, quello conquistato dal Palermo di Roberto Boscaglia contro la Viterbese, acciuffato in extremis al culmine di un match rocambolesco. Buone giocate alternate ad errori evidenti, grande carattere e spirito di reazione. Una partita certamente avvincente, con il Palermo che è rimasto in piedi grazie alla doppietta messa a segno da Lorenzo Lucca (e dal gol di Saraniti).Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al coach gelese.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 5.5, Almici 6, Accardi 5.5, Marconi 5.5, Crivello 5.5, Odjer 6, Broh 5.5, Silipo 5.5, Rauti 5.5, Kanoute 5.5, Saraniti 6, Lucca 7, Floriano 6, Valente 6, Luperini 5.5, Boscaglia 5.5.CORRIERE ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tre a tre. E' questo il risultato finale maturato ieri sera fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera".Un punto, quello conquistato daldi Roberto Boscaglia contro la, acciuffato in extremis al culmine di un match rocambolesco. Buone giocate alternate ad errori evidenti, grande carattere e spirito di reazione. Una partita certamente avvincente, con ilche è rimasto in piedi grazie alla doppietta messa a segno da Lorenzo(e dal gol di Saraniti).Mediagol.it vi propone i voti deiai calciatori rosanero e al coach gelese.LA GAZZETTA DELLO SPORTPelagotti 5.5, Almici 6, Accardi 5.5, Marconi 5.5, Crivello 5.5, Odjer 6, Broh 5.5, Silipo 5.5, Rauti 5.5, Kanoute 5.5, Saraniti 6,7, Floriano 6, Valente 6, Luperini 5.5, Boscaglia 5.5.CORRIERE ...

WiAnselmo : #Palermo-Viterbese, le pagelle dei quotidiani: la difesa va in bambola, Lucca il migliore - Mediagol : #Palermo-Viterbese, le pagelle dei quotidiani: la difesa va in bambola, Lucca il migliore - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: '#Lucca è il migliore. #Boscaglia sbaglia le scelte iniziali, le pagelle di #PalermoViterbese' - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo fermato in casa dalla #Viterbese. #Boscaglia è una furia «Arbitro scandaloso»' - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Difesa in 'bambola'. Le pagelle di #PalermoViterbese' -