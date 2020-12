Palermo, il club si aggiudica il bando per il campo di Torretta: al via la costruzione del centro sportivo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia era nell'aria, nelle ultime ore la decisione.Il Comune di Torretta ha assegnato in via definitiva al Palermo FC il campo comunale di via Aldo Moro per i prossimi cinque anni, prorogabili per altri cinque. "Con punteggio complessivo di 94 punti, l’offerta presentata dalla Palermo Football club S.p.a. con sede in Palermo, risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa", si legge sull’albo pretorio del Comune di Torretta. Può partire, dunque, l'iter per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Palermo.Nel dettaglio, i criteri che hanno determinato il punteggio riguardavano l’esperienza nel settore specifico per cui è destinato l’impianto, l’esperienza acquisita in attività di gestione di impianti ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) La notizia era nell'aria, nelle ultime ore la decisione.Il Comune diha assegnato in via definitiva alFC ilcomunale di via Aldo Moro per i prossimi cinque anni, prorogabili per altri cinque. "Con punteggio complessivo di 94 punti, l’offerta presentata dallaFootballS.p.a. con sede in, risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa", si legge sull’albo pretorio del Comune di. Può partire, dunque, l'iter per la realizzazione del nuovodel.Nel dettaglio, i criteri che hanno determinato il punteggio riguardavano l’esperienza nel settore specifico per cui è destinato l’impianto, l’esperienza acquisita in attività di gestione di impianti ...

L’Argentina ha un nuovo Nueve, un centravanti a cui da tempo è stato riconosciuto lo status di titolare. Poco importa se Lautaro Martinez indossa la maglia numero 22: la punta dell’Albiceleste è lui.

“Il mio miglior momento fu quel primo ciclo nel Boca nel 1998, quando abbiamo vinto il torneo di Apertura e si presentò la possibilità di andare alla Lazio verso la chiusura d ...

