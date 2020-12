Palermo, centro sportivo a Torretta: oggi Dario Mirri in conferenza stampa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Palermo F.C. si è ufficialmente aggiudicato in via definitiva il servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale di Torretta.Nella serata di ieri la notizia. Con punteggio complessivo di 94 punti, l’offerta presentata dal club di viale del Fante è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa. Ragion per cui, può partire l’iter per la realizzazione del nuovo centro sportivo rosanero.Palermo, il club si aggiudica il bando per il campo di Torretta: al via la costruzione del centro sportivoNella giornata di oggi, dunque, il presidente Dario Mirri commenterà la notizia e risponderà alle domande dei giornalisti: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 15.30. Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) IlF.C. si è ufficialmente aggiudicato in via definitiva il servizio di gestione dell’impiantocomunale di.Nella serata di ieri la notizia. Con punteggio complessivo di 94 punti, l’offerta presentata dal club di viale del Fante è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa. Ragion per cui, può partire l’iter per la realizzazione del nuovorosanero., il club si aggiudica il bando per il campo di: al via la costruzione delNella giornata di, dunque, il presidentecommenterà la notizia e risponderà alle domande dei giornalisti: dichiarazioni live su Mediagol.it a partire dalle ore 15.30.

