Pa: ok cdm a ipotesi contratto collettivo per personale area funzioni locali (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area funzioni locali per il triennio 2016-2018, sottoscritta lo scorso 16 luglio dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria". Si legge nella nota del Cdm. "Il parere favorevole è condizionato al recepimento, in sede di sottoscrizione definitiva del contratto, di una condizione espressa, nel proprio parere, dal Ministro dell'economia e delle finanze, relativa ai criteri per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha deliberato di autorizzare il Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull'dinazionale di lavoro relativo aldell'per il triennio 2016-2018, sottoscritta lo scorso 16 luglio dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria". Si legge nella nota del Cdm. "Il parere favorevole è condizionato al recepimento, in sede di sottoscrizione definitiva del, di una condizione espressa, nel proprio parere, dal Ministro dell'economia e delle finanze, relativa ai criteri per ...

Il governo approva il decreto Covid: divieto di spostamento tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Attesa per il nuovo Dpcm

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Covid, che tra i suoi effetti ha anche quello di estendere la durata dei Dpcm fino a 50 giorni. Si tratta della cornice normativa dentro alla quale s' ...

