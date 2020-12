Ozzy Osbourne | il padrino dell’heavy metal

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020)è uno dei più grandi geni della musica rock e. Nato il 3 dicembre del 1948 a Birmingham, il cantautore e compositore è senza dubbio uno dei personaggi più determinanti della storia della musica rock, tanto da essere da molti definito “il”, sebbene egli non amasse tale nomina. “Veramente non me la sento di essere definito il padre delo del rock, semmai il fratello maggiore” Divenuto dapprima famoso con i Black Sabbath,ha successivamente avviato una straordinaria carriera da solista, arrivando a vendere più di 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Il disco di debutto, Blizzard of Ozz, raggiunse da subito le vette delle classifiche inglesi e americane, aggiudicandosi il disco di ...