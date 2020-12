Outcast – L’ultimo templare la trama del film stasera su Rai 4 venerdì 4 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 4 dicembre 2020)ilsu Rai 4e trailerè ilscelto per la prima serata di Rai 4 canale 21 del digitale terrestre in onda dalle 21:20 circa. Si tratta del primodi Nick Powell, uno stuntman all’esordio con questa pellicola del 2014 dietro la macchina da presa. Le riprese si sono svolte interamente in Cina. Ilha incassato 5,1 milioni di dollari in tutto il mondo, negli USA non è mai uscito al cinema.ladelsu Rai 4 ...