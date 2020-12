Osteopatia e sport | lavorare in team al servizio degli atleti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Torino 03 Dicembre 2020) - Torino 03 Dicembre 2020 - L'osteopata è una figura importantissima per glia livello professionistico, che sempre più spesso si affidano a unmultidisciplinare per prevenire gli infortuni e raggiungere gli obiettivi prefissati. In questo ambito la Scuola diAsomi di Torino ha lotra le specializzazioni principali, offrendo una formazione completa e indirizzata anche a imparare a gestire proficuamente un lavoro comune con professionisti di vari ambiti. “Nel tempo – spiega il dottor Claudio Zimaglia, specializzato indelloe responsabile della Scuola SpecializzazionedelloAsomi – sono nate diverse collaborazioni tra le varie figure professionali per cercare di ...