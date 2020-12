Optima Italia | 5 milioni da Cassa Depositi e Prestiti per finanziare i piani di innovazione e di crescita

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “ha sostenuto ididiSpa attraverso un contratto di finanziamento di 5di euro, della durata di 72 mesi, assistito da Garanziadi Sace”. L’annuncio in una nota: “Le risorse permetteranno di completare il piano di investimenti 2020-2022 destinato al’e ladella società inattraverso lo sviluppo di progetti di intelligenza artificiale, automazione e digitalizzazione dei processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’azienda in favore di una maggiore competitività nel mercato domestico e internazionale”. E dunque: “Fondata a Napoli nel 1999, ...

NAPOLI – Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto i piani di crescita di Optima Italia S.p.a. attraverso un contratto di finanziamento di 5 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito da Garanzi ...