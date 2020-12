Operato Marc Marquez: il comunicato Honda (Di venerdì 4 dicembre 2020) Marquez Operato nuovamente al braccio destro – Photo credit: MotoGP.comOperato nel pomeriggio Marc Marquez per il problema al braccio che lo tormentava ormai da molti mesi. Secondo le ultime indiscrezioni il pilota della Honda si sarebbe sottoposto ad un operazione di ben 8 ore, nel celebre Hospital Ruber Internacional di Madrid. Operazione già annunciata Avevamo già trattato la scorsa settimana delle particolari condizioni in cui versava l’arto del campione del mondo, valutando inoltre tutte le tempistiche legate alla guarigione e alla riabilitazione. Secondo le opinioni dei medici la terza operazione sarebbe stata inevitabile visto il mancato recupero di questi mesi. L’infortunato Marc Marquez nel paddock della Honda HRC – ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020)nuovamente al braccio destro – Photo credit: MotoGP.comnel pomeriggioper il problema al braccio che lo tormentava ormai da molti mesi. Secondo le ultime indiscrezioni il pilota dellasi sarebbe sottoposto ad un operazione di ben 8 ore, nel celebre Hospital Ruber Internacional di Madrid. Operazione già annunciata Avevamo già trattato la scorsa settimana delle particolari condizioni in cui versava l’arto del campione del mondo, valutando inoltre tutte le tempistiche legate alla guarigione e alla riabilitazione. Secondo le opinioni dei medici la terza operazione sarebbe stata inevitabile visto il mancato recupero di questi mesi. L’infortunatonel paddock dellaHRC – ...

