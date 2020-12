Olimpia Milano-Panathinaikos oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo aver demolito l’Alba Berlino, l’Olimpia Milano scenderà in campo oggi alle 20.45 per il secondo match settimanale di Eurolega 2020-2021 nel quale affronterà i greci del Panathinaikos. Lo storico sodalizio di Atene, al momento, non se la passa benissimo e occupa la penultima posizione nella classifica della massima competizione continentale. I meneghini, dunque, hanno un’occasione ghiotta per continuare la striscia vincente, considerato anche che il Pana ha conquistato un successo negli ultimi sette incontri di Eurolega disputati. Sarà possibile vedere il match in diretta TV su Eurosport 2. Oltretutto, questa partita tra due grandi del basket europeo verrà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, infine, vi ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo aver demolito l’Alba Berlino, l’scenderà in campoalle 20.45 per il secondo match settimanale di2020-2021 nel quale affronterà i greci del. Lo storico sodalizio di Atene, al momento, non se la passa benissimo e occupa la penultima posizione nella classifica della massima competizione continentale. I meneghini, dunque, hanno un’occasione ghiotta per continuare la striscia vincente, considerato anche che il Pana ha conquistato un successo negli ultimi sette incontri didisputati. Sarà possibile vedere il match in diretta TV su Eurosport 2. Oltretutto, questa partita tra due grandi deleuropeo verrà trasmessa anche insulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport, infine, vi ...

OlimpiaMI1936 : L’Olimpia Milano si unisce al cordoglio per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro. Uno degli spo… - CaputaLuca : Milano, i viaggi, il cantiere, i gatti, l’Inter e l’Olimpia, i diritti. Tutto in uno scatto. Ecco il perché di ques… - SportandoIT : Olimpia Milano e Fondazione Laureus Italia Onlus insieme nel progetto ‘One Team’ di Eurolega - CorriereQ : Laureus Italia Onlus e Olimpia Milano assieme per “One team” di Eurolega - d_fantini : La difesa di Messina, il flop tattico di Aito, l'assenza di Eriksson, le delusioni di Granger e Sikma, i commenti d… -