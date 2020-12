Oggi Fvg 772 nuovi casi 9.970 tamponi e 34 decessi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 772 nuovi contagi (il 7,74 per cento dei 9.970 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 34 decessi da Covid-19, ai quali si aggiungono ulteriori 18 decessi pregressi inseriti Oggi a sistema. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.970, di cui: 7.696 a Trieste, 14.437 a Udine, 6.353 a Pordenone e 4.088 a Gorizia, alle quali si aggiungono 396 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.297. Sono 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e calano a 629 (-23 da ieri) i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 941, con la seguente suddivisione territoriale: 321 a Trieste, 375 a ... Leggi su udine20 (Di giovedì 3 dicembre 2020)in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 772contagi (il 7,74 per cento dei 9.970eseguiti). Sono inoltre stati registrati 34da Covid-19, ai quali si aggiungono ulteriori 18pregressi inseritia sistema. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 32.970, di cui: 7.696 a Trieste, 14.437 a Udine, 6.353 a Pordenone e 4.088 a Gorizia, alle quali si aggiungono 396 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 15.297. Sono 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e calano a 629 (-23 da ieri) i ricoverati in altri reparti. Icomplessivamente ammontano a 941, con la seguente suddivisione territoriale: 321 a Trieste, 375 a ...

LucaErma : Tolti i morti, oggi dati davvero buoni. #coronavirus #fvg - regioneFVGit : RT @Riccardi_FVG: ??Approfondimenti su casi #COVID19 di oggi 03/12 in #Fvg ?? Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia… - Riccardi_FVG : ??Approfondimenti su casi #COVID19 di oggi 03/12 in #Fvg ?? Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli V… - tabletquotidia2 : #coronavirus : APPROFONDIMENTI SUI CASI DI OGGI 3/12 IN #FVG - effe_news : Covid: approfondimenti su casi di oggi in Fvg -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi Fvg Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Oggi Fvg 772 nuovi casi 9.970 tamponi e 34 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 772 nuovi contagi (il 7,74 per cento dei 9.970 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 34 ...

>ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg, migliora Rt e va sotto 1 (0,92)

Diminuisce in Friuli Venezia Giulia l'indice Rt che passa da 1,09 (con intervallo 1,04-1,13), registrato nella settimana 16-22 novembre, a 0,92 (con intervallo 0,89-0,96), riferito alla settimana 23-2 ...

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 772 nuovi contagi (il 7,74 per cento dei 9.970 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 34 ...Diminuisce in Friuli Venezia Giulia l'indice Rt che passa da 1,09 (con intervallo 1,04-1,13), registrato nella settimana 16-22 novembre, a 0,92 (con intervallo 0,89-0,96), riferito alla settimana 23-2 ...