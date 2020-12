Obama, Clinton e Bush si offrono volontari per farsi vaccinare in diretta contro il Coronavirus (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tre ex presidenti uniti da una campagna di sensibilizzazione sui vaccini contro il Coronavirus. Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, si sono offerti volontari per una vaccinazione in diretta Tv una volta che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti avrà autorizzato uno dei sieri in corsa per diventare l’ultimo argine contro l’epidemia. Lo scopo è quello di promuovere la fiducia del pubblico sulla sicurezza del vaccino, in un contesto mondiale in cui la fazione degli scettici sta prendendo sempre più piede. Freddy Ford, a capo dello staff di Bush, ha fatto sapere alla Cnn che il 43° presidente degli Usa aveva contattato l’immunologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, e ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tre ex presidenti uniti da una campagna di sensibilizzazione sui vacciniil. Bill, George W.e Barack, si sono offertiper una vaccinazione inTv una volta che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti avrà autorizzato uno dei sieri in corsa per diventare l’ultimo arginel’epidemia. Lo scopo è quello di promuovere la fiducia del pubblico sulla sicurezza del vaccino, in un contesto mondiale in cui la fazione degli scettici sta prendendo sempre più piede. Freddy Ford, a capo dello staff di, ha fatto sapere alla Cnn che il 43° presidente degli Usa aveva contattato l’immunologo Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, e ...

