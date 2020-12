Obama, Bush e Clinton pronti a fare il vaccino anti-Covid in diretta tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per promuovere la campagna di vaccinazione anti-Covid Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si vaccineranno davanti alle telecamere. I tre ex presidenti statunitensi, riporta la Cnn, hanno accettato di presentarsi come volontari quando la Fda darà autorizzazione al primo vaccino. L’obiettivo è trasmettere fiducia ai cittadini americani sulla sicurezza e l’efficacia dei prodotti autorizzati dalle autorità federali. L’iniziativa sarebbe partita da Bush che, come ha raccontato il suo capo dello staff della Casa Bianca Freddy Ford, avrebbe contattato il virologo Anthony Fauci e l’epidemiologa Deborah Birx per chiedere come aiutare a promuovere la campagna di vaccinazione. Bush avrebbe quindi accettato di presentarsi come volontario ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per promuovere la campagna di vaccinazioneBarack, George W.e Billsi vaccineranno davalle telecamere. I tre ex presidenti statunitensi, riporta la Cnn, hanno accettato di presentarsi come volontari quando la Fda darà autorizzazione al primo. L’obiettivo è trasmettere fiducia ai cittadini americani sulla sicurezza e l’efficacia dei prodotti autorizzati dalle autorità federali. L’iniziativa sarebbe partita dache, come ha raccontato il suo capo dello staff della Casa Bianca Freddy Ford, avrebbe contattato il virologo Anthony Fauci e l’epidemiologa Deborah Birx per chiedere come aiutare a promuovere la campagna di vaccinazione.avrebbe quindi accettato di presentarsi come volontario ...

