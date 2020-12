Nuovo schiaffo per Trump: il Wisconsin ha respinto il suo ricorso contro i voti per posta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ennesimo smacco per Trump: la Corte suprema del Wisconsin ha respinto il ricorso della campagna di Donald Trump, affermando che la questione doveva prima essere sottoposta ad una corte di grado ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ennesimo smacco per: la Corte suprema delhaildella campagna di Donald, affermando che la questione doveva prima essere sottoad una corte di grado ...

Il ricorso della campagna di Trump riguardava oltre 220mila voti in due contee a maggioranza democratica, dove veniva contestato il metodo usato per il voto postale.

Usa, nuovo record di morti e ritardo sui vaccini. Ma da Fauci schiaffo a Londra: «Serve prudenza»

Covid-19, oramai è una corsa contro il tempo: gli Stati Uniti sono indietro, ma Fauci spiega il perché. Mentre in America muoiono 3.157 persone in un solo giorno (record ...

