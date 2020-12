Nuovo Dpcm, Zaia: "Il governo lo riveda" (Di giovedì 3 dicembre 2020) La bozza del Nuovo Dpcm che entrerà in vigore a mezzanotte con le misure anti Covid per le feste di Natale sta già provocando critiche da parte delle Regioni che la scorsa notte hanno ricevuto la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) La bozza delche entrerà in vigore a mezzanotte con le misure anti Covid per le feste di Natale sta già provocando critiche da parte delle Regioni che la scorsa notte hanno ricevuto la ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - _Jesus_x : RT @Giammaestro: Quindi nel nuovo #DPCM si vietano gli #spostamenti tra due #comuni confinanti con popolazione di 2000 abitanti. Però all'i… - dontsharefood : @venusarry no perché oggi il governo si doveva confrontare con le regioni quindi dipende da quanto dureranno questi… -