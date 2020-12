Nuovo Dpcm | stasera la firma del premier Conte | coprifuoco e stop agli spostamenti | le ultime

Leggi su mediagol

(Di giovedì 3 dicembre 2020) E' stato emanato poco prima della mezzanotte il decreto del Governo che vieta ogni spostamento nel periodo di Natale."Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - si legge nel documento di Palazzo Chigi - è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi glimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute".Tuttavia, "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degliverso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro ...