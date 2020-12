Nuovo Dpcm, Salvini: “Pessima idea, dividerà gli italiani” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Matteo Salvini ha dichiarato che il Nuovo Dpcm varato dal governo contiene delle misure destinate a dividere le famiglie italiane. Matteo Salvini non condivide molte delle misure contenute all’interno del Nuovo Dpcm varato dal governo ritenendo che l’eccessiva prudenza possa rivelarsi tutto sommato inutile allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Matteoha dichiarato che ilvarato dal governo contiene delle misure destinate a dividere le famiglie italiane. Matteonon condivide molte delle misure contenute all’interno delvarato dal governo ritenendo che l’eccessiva prudenza possa rivelarsi tutto sommato inutile allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato L'articolo proviene da Inews.it.

Come sarà il Natale 2020? Ecco la bozza del nuovo decreto con tutti i provvedimenti, compresi quelli per il rientro in classe degli istituti superiori.

Nuovo Dpcm consente il veglione di Capodanno in albergo

«Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e ...

