Nuovo Dpcm, pugno duro del Governo: tutte le misure, nessuna deroga per Natale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Nuovo Dpcm è pronto. In giornata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della salute, Roberto Speranza, firmeranno il provvedimento che avrà validità da domani, 4 dicembre, sino al 15 gennaio 2021. Con restrizioni ancora più severe per quanto riguarda il periodo natalizio, dal 21 dicembre al 6 gennaio. Ecco tutte le misure. DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO – Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilè pronto. In giornata il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della salute, Roberto Speranza, firmeranno il provvedimento che avrà validità da domani, 4 dicembre, sino al 15 gennaio 2021. Con restrizioni ancora più severe per quanto riguarda il periodo natalizio, dal 21 dicembre al 6 gennaio. Eccole. DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI DAL 21 DICEMBRE AL 6 GENNAIO – Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di ...

