Nuovo Dpcm | le misure previste

Alessandro Nunziati Il Dpcm in vigore da domani, che stabilirà le misure per il mese di dicembre e per tutto il periodo delle feste natalizie, dovrà essere firmato entro oggi. Nel frattempo, trapela dall'Ansa la bozza inviata alle Regioni contenenti le principali misure, che saranno in vigore fino al 15 gennaio. Le misure specifiche per il periodo Impronta Unika.

