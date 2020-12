Nuovo dpcm, l’anticipazione di Zampa: “Messa di Natale alle 20” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il sottosegretario alla Salute, Zampa rilascia una serie di importanti dichiarazioni in vista dell’ufficializzazione del Nuovo dpcm. Sandra Zampa (Facebook)Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ha rilasciato una serie di dichiarazioni circa probabili anticipazioni riguardanti il Nuovo dpcm, che nella giornata di oggi, con tutta probabilità sarà ufficializzato dal Presidente del Cosiglio, Giuseppe Conte. Ospite di una nota trasmissione tv, la Zampa ha affrontato il tema, per la verità, assai spinoso, della messa di Natale. Il tema della messa natalizia è stato affrontato spesso nelle ultime settimane, specialmente in seguito alle dichiarazioni del ministro per gli Affari Regionali, Francesco ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il sottosegretario alla Salute,rilascia una serie di importanti dichiarazioni in vista dell’ufficializzazione del. Sandra(Facebook)Sandra, sottosegretario alla Salute, ha rilasciato una serie di dichiarazioni circa probabili anticipazioni riguardanti il, che nella giornata di oggi, con tutta probabilità sarà ufficializzato dal Presidente del Cosiglio, Giuseppe Conte. Ospite di una nota trasmissione tv, laha affrontato il tema, per la verità, assai spinoso, della messa di. Il tema della messa natalizia è stato affrontato spesso nelle ultime settimane, specialmente in seguitodichiarazioni del ministro per gli Affari Regionali, Francesco ...

marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - claudio_2022 : RT @ivocamic: #CONTE UN ANNO DI BALLE #CTS voleva solo rispetto regole mentre #Conte ha deciso chiusura bar e ristoranti Bugie pure su rela… - Daniele_Manca : Nuovo Dpcm dicembre, spostamenti fra Regioni vietati dal 20: i dubbi su anziani soli e seconde case (ancora non son… -