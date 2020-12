Nuovo dpcm | la conferenza stampa di Conte è prevista per le 20 | 20

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Queste ultime disposizioni sononute nel cosiddetto Decreto Natale approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata di mercoledì 2 dicembre e già in Gazzetta Ufficiale. Come si legge nel testo ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - cookiesandcrem_ : Quindi secondo il nuovo dpcm mio padre e mio fratello possono lavorare insieme tutti i giorni ma apriti cielo a far… - paolorm2012 : RT @ilmessaggeroit: Nuovo #dpcm, la bozza: a #capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm

In Italia si potrà tornare a sciare dal 7 gennaio. È quanto prevede la bozza del Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) che entrerà in vigore da domani e sarà valido fino al 15 genna ...Tra le novità delle bozza del nuovo Dpcm di Natale, che è stato approvato dal governo Conte, c'è quella che riguarda l'apertura dei ristoranti nei giorni di festa. In particolare, sarà consentito il s ...