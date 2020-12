Nuovo Dpcm: ecco quando parlerà il premier Conte (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera il premier Giuseppe Conte firmerà il Nuovo Dpcm e lo presenterà in diretta agli italiani alle 20.20. Il decreto sugli spostamenti (ossia il divieto di spostamento in entrata e uscita tra regioni diverse) è già stato approvato. Il presidente del Consiglio confermerà il divieto di uscita dal proprio comune di residenza nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Si potrà uscire dal proprio comune solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro alla propria residenza/domicilio/abitazione. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera ilGiuseppefirmerà ile lo presenterà in diretta agli italiani alle 20.20. Il decreto sugli spostamenti (ossia il divieto di spostamento in entrata e uscita tra regioni diverse) è già stato approvato. Il presidente del Consiglio confermerà il divieto di uscita dal proprio comune di residenza nei giorni del 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Si potrà uscire dal proprio comune solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro alla propria residenza/domicilio/abitazione. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

