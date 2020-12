Nuovo Dpcm | dallo stop agli spostamenti tra regioni alle regole per Natale | le misure

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildecreto illustrato in conferenza stampa dal premier Conte: "Abbiamo evitato un lockdown generalizzato ma ora, verso il, non dobbiamo abbassare la guardia". Resta il sistema di divisione in zone di tre colori: "In prossimità delle festività natalizie tutte lesaranno gi", ha spiegato il presidente del Consiglio

Il coprifuoco resta alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le ...Bisogna lavorare per “garantire le condizioni di massima sicurezza” ai ragazzi, per questo “abbiamo introdotto in questo nuovo dpcm una nuova modalità per assicurare un più efficace collegamento tra c ...