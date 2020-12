Nuovo Dpcm: dalle festività alla scuola, cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Arrivano le misure per i prossimi giorni, e hanno la forma di una stretta. Divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per lavoro o salute, per raggiungere la residenza o per “necessità”, autocertificate, come quella di “assistere un genitore solo”. Il divieto di uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 3 dicembre 2020) Arrivano le misure per i prossimi giorni, e hanno la forma di una stretta. Divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non per lavoro o salute, per raggiungere la residenza o per “necessità”, autocertificate, come quella di “assistere un genitore solo”. Il divieto di uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - massimosab : RT @laltrodiego: Obbligo vaccini. Conte: “qualora la curva contagi lo permetterà non sarà necessario IMPORRE un Trattamento Sanitario Obbl… - manu_etoile : RT @francescatotolo: Durante la conferenza stampa a reti unificate per spiegare agli italiani il nuovo #Dpcm, @GiuseppeConteIT ha usato l'e… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm: dalle festività alla scuola, cosa si può fare e cosa no fino a metà gennaio Il Sole 24 ORE Coronavirus: il premier Conte illustre le nuove restrizioni nazionali per il periodo natalizio

Evitare una terza ondata a Gennaio. Con questo obiettivo il Governo ha varato il nuovo DPCM, in vigore dal 4 dicembre e che comprende anche il periodo delle festività natalizie. Come di consueto ...

Dpcm Natale: stop spostamenti tra Regioni, coprifuoco alle 22. Tutta Italia in zona gialla

Il coprifuoco resta alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le ...

Evitare una terza ondata a Gennaio. Con questo obiettivo il Governo ha varato il nuovo DPCM, in vigore dal 4 dicembre e che comprende anche il periodo delle festività natalizie. Come di consueto ...Il coprifuoco resta alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18 come ora anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le ...