Nuovo Dpcm | da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra Regioni | le misure annunciate

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildecreto illustrato in conferenza stampa dal premier Conte: "Abbiamo evitato un lockdown generalizzato ma ora, verso il Natale, non dobbiamo abbassare la guardia". Resta il sistema di divisione in zone di tre colori: "In prossimità delle festività natalizie tutte lesaranno gialle", ha spiegato il presidente del Consiglio