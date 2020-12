Nuovo DPCM | cosa si può fare e cosa no durante le festività natalizie

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilche regolerà il periodo natalizio è in arrivo. Ecco le nuove regole per affrontare il mese di dicembre e i primi quindici giorni di gennaio. L'articolo .

Il Sole 24 ORE

CUNEO CRONACA - Con l'arrivo delle festività viene emanato da Conte un nuovo Dpcm che entrerà in vigore domani, venerdì 4 dicembre. Ecco le misure previste. Dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietat ...ROMA - Nessuna novità dell'ultim'ora solo conferme. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo Dpcm Natale che entrera in vigore venerdì 4 dicembre. "La strada per uscire dalla ...