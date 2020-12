Nuovo DPCM | Conte presenta in diretta le nuove misure

(Di giovedì 3 dicembre 2020) A Palazzo Chigi, Giuseppeha illustrato leper quanto riguarda ilper il Coronavirus. Saranno vietati gli spostamentigiro di boa,. Giuseppeè pronto a dare la sua botta finale. Nella consueta conferenza stampa ina reti unificate, il premier ha illustrato delledelucidazioni sui nuovi provvedimenti intrapresi per combattere il Coronavirus. Dopo un confronto con i ministri Speranza e Boccia, il capo del Governo ha intrapreso una serie di interventi ordinari per affrontare al meglio Dicembre. “Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate. Il sistema sta funzionando. In particolare, ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, ...

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadilc: #Conte #spostamenti Conte: «Un nuovo inizio» La conferenza stampa sul Dpcm - NewsMondo1 : Dpcm Natale, gli spostamenti restano un problema. Non si esclude un nuovo intervento del governo… -

Nelle ultime 24 ore nei reparti di rianimazione pugliesi ci sono stati 33 nuovi ingressi. Si tratta del dato più elevato in Italia, peggiore anche ...Le misure del nuovo Dpcm non tengono in nessun conto il mondo della montagna e degli sport invernali. Non c'è confronto, manca la conoscenza di base del mondo della montagna, che ha nel suo dna il ris ...