Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte oggi 3 dicembre quando inizia | Orario (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nuovo Dpcm, conferenza stampa Conte oggi 4 novembre quando inizia Orario oggi, giovedì 3 dicembre 2020, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenta le misure anti-Covid Contenute nel Nuovo Dpcm e in parte preannunciate nel corso delle comunicazioni che il ministro della Salute Speranza ha fatto nella giornata di mercoledì 2 dicembre. Ma quando inizia la conferenza stampa del premier Conte? La conferenza stampa avrà inizio alle 20.15, come riportato da Palazzo Chigi. QUI LA DIRETTA LIVE DELLA ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020)4 novembre, giovedì 32020, il presidente del Consiglio Giuseppepresenta le misure anti-Covidnute nele in parte preannunciate nel corso delle comunicazioni che il ministro della Salute Speranza ha fatto nella giornata di mercoledì 2. Maladel premier? Laavrà inizio alle 20.15, come riportato da Palazzo Chigi. QUI LA DIRETTA LIVE DELLA ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - JaxTellerone : #disobbedienza per il nuovo #dpcm. Andate a festeggiare dai vostri genitori, parenti e/o amici, in un altro comune,… - Daniela192601 : RT @mat_brandi: Nel nuovo DPCM saranno consentiti questi #spostamenti. Le Partite IVA potranno andare al diavolo. I commercianti potranno… -